POL-GT: Alleinunfall - 64-Jährige lebensgefährlich verletzt

(KB) Rietberg - Am Donnerstagnachmittag (11.08.2022), gegen 15.45 Uhr befuhr eine 64-jährige Fahrzeugführerin aus Rietberg mit ihrem Pkw (Ford Focus) die Gütersloher Straße in Richtung Gütersloh. In Höhe der Schulstraße kam sie im Verlauf einer leichten Kurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und landete in dem rechtsseitigen angrenzenden Straßengraben.

Die 64-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Verkehrsunfallaufnahme wurde die Gütersloher Straße über drei Stunden gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro.

