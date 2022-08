Oberhausen (ots) - In einem aktuellen Fall bittet die Polizei Oberhausen um Hinweise von Zeugen: Am Samstagmorgen (06.08.), um 11:22 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem 78-jährigen Fahrradfahrer. Auf der Kurfürstenstr. / Küpperstr. kollidierte ein Pkw mit dem Fahrradfahrer, als dieser die Fahrbahn überquerte und verletzte diesen am Arm. Der ...

mehr