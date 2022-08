POL-GT: Messe "Ausbildung und Arbeit 2022" in Rheda-Wiedenbrück - Das Team Einstellungsberatung der Kreispolizeibehörde Gütersloh berät zum Thema Polizeiberuf

Gütersloh (ots) - Steinhagen (HL) - Am späten Mittwochabend (10.08.2022) kam es, gegen 23:20 Uhr, in Steinhagen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 25-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde. Zuvor hatte der 25-jährige Versmolder mit seinem Motorrad der Marke KTM die Ströher Straße in Richtung Brockhagener Straße befahren. In Höhe der Ackerstraße kam er im Verlauf einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung von der ...

mehr