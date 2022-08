Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: vier Fahrräder von Fahrradanhänger gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Polizei erhielt erst jetzt davon Kenntnis, dass von einem größeren Fahrradanhänger vier hochwertige Fahrräder gestohlen worden sein sollen. Der Fahrradanhänger sei an einem größeren Bus angebracht gewesen. Das Gespann soll in dem Zeitraum von Freitag, 12.08.2022, 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr, in der Badstraße auf dem Parkplatz eines großen Drogeriemarktes gestanden haben. Insgesamt befanden sich wohl 15 Fahrräder auf dem Anhänger. Bislang sind nur von einem gestohlenen Fahrrad die Daten bekannt. Dabei handelt es sich um ein blaues Mountainbike der Marke Cube im Wert von etwa 2.900 Euro. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800 (24 h), sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

