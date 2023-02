Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sachbeschädigung, Unfall, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 9:00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein auf einem Grundstück in der Ludwigstraße abgestelltes und abgeschlossenes schwarzes Mountainbike der Marke Sabotage X-Comp Fire.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Sachbeschädigung und Vermüllung

Zwischen Samstag und Sonntag beschädigten Unbekannte eine Halle im Bereich der Beuerlbacher Straße. Neben einem Verkehrszeichen, verursachten die Vandalen zudem einen Schaden an den Jalousien der Halle. Zudem wurde der Bereich mit Scherben und sonstigem Abfall vermüllt.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Ilshofen: Unfall

Gegen 12:00 Uhr am Montag befuhr ein 33-Jähriger mit einem Omnibus hinter einem 37 Jahre alten VW-Fahrer die Eckartshäuser Straße. An einer Engstelle hielt der VW-Fahrer an. Auch der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer hielt an und wollte den beiden die Durchfahrt ermöglichen. Diese Abstimmung dauerte dem Omnibus-Fahrer möglicherweise etwas zu lang und er wollte an dem VW vorbeifahren. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, fuhr auch der VW-Fahrer los und es kam zur Kollision. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.500 Euro.

Vellberg: Fahrzeugbrand

Kurz vor 2 Uhr am Dienstagmorgen wurde über die Rettungsleitstelle ein Fahrzeugbrand in der Eschenauer Straße gemeldet. Die Feuerwehr Vellberg, welche mit drei Fahrzeugen und 20 Kräften im Löscheinsatz war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Scheune und ein Wohnmobil verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

