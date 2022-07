POL-WES: Voerde - Raub mit Schusswaffe auf Buchhandlung - Zeugensuche

Dinslaken (ots) - Vandalen waren am Wochenende in Dinslaken unterwegs und tobten sich an geparkten Autos aus. Von Freitag auf Samstag zerkratzten die Unbekannten mindestens zwölf PKW, die an der Wielandstraße abgestellt waren. Doch damit nicht genug: Im gleichen Tatzeitraum betraf es auch drei Fahrzeuge, die an der Hünxer Straße parkten und ein weiteres Auto an der ...

