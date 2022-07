Alpen (ots) - Am Montag gegen 03.35 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Smart an der Haagstraße in Brand. Das Auto parkte dort auf dem Mitarbeiterparkplatz der Gemeinde Alpen. Das Feuer zerstörte den Wagen und beschädigte ebenfalls ein daneben abgestelltes Auto. Die Feuerwehr löschte den Brand. In unmittelbarere Nähe war es gegen 03.20 Uhr bereits zu einem Containerbrand gekommen. Auch hier war die ...

