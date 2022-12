Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Scheibe eingeschlagen

In Norden kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit vom 24.12.2022, 13.00, bis zum 25.12.2022, 11.00, die Scheibe eines roten Audis ein. Das Auto stand zu dieser Zeit auf einem Parkplatz in der Deichstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Aurich - In Wohnung eingebrochen

Zu einem Einbruch kam es in Aurich. Bereits am letzten Donnerstag haben sich unbekannte Täter in der Zeit von 15.30 bis 21.00 gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Nicolaistraße verschafft. Anschließend entwendeten sie hochwertiges Werkzeug und Bargeld. Wer Hinweise auf die Täter oder etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 zu melden.

Norden - Reifen beschädigt

In Norden wurden die Reifen eines Fahrzeugs beschädigt. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 18.00, bis Dienstag, 16.00, einen vorderen und einen hinteren Reifen eines Autos zerstochen. Der schwarze Mercedes war zur Tatzeit am Fahrbahnrand in der Danziger Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

