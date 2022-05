POL-H: Vahrenwald: 54-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots) - Nach einem schweren Unfall auf der Landesstraße 395 bei Letter ist ein 28 Jahre alter Fußgänger am Freitag, 27.05.2022, seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Der Mann war am späten Donnerstagabend, 26.05.2022, von einem Auto erfasst und in einen Graben geschleudert worden. Ein Rettungswagen brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ...

