Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lebensgefährliche Verletzungen: 28-Jähriger betritt nahe Letter plötzlich die Straße und wird von Auto erfasst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Auf der Landesstraße (L) 395 bei Letter hat am späten Donnerstagabend ein 51 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen einen Fußgänger angefahren und lebensgefährlich verletzt. Der Fußgänger war unvermittelt auf die Straße getreten und nahezu ungebremst von dem Auto erfasst worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 51 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 22:30 Uhr die L 395 (Stöckener Straße) aus Letter kommend in Richtung der Bundesstraße 6. Rund 200 Meter hinter dem Ortsausgang trat plötzlich ein 28-Jähriger auf die Fahrbahn. Das Auto kollidierte nahezu ungebremst mit dem Fußgänger. Dieser wurde aufgeladen und anschließend in einen Straßengraben geschleudert. Der Hannoveraner erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Gegen den Autofahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell