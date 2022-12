Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, 26.12.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Pkw-Scheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Aurich in der Straße Am Tiergarten mit einem Gullideckel die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und eine Handtasche daraus entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Erneut Pkw-Scheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet - Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße Kleine Schlinge in Aurich die hintere Seitenscheibe eines Pkw mit einem Pflasterstein eingeschlagen und eine Geldbörse aus dem Pkw entwendet. Auch hier werden Zeugen gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Aurich unter 04941-606215 mitzuteilen.

Frau greift Polizisten an - Am späten Sonntagabend wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in die Kirchdorfer Straße in Aurich gerufen, um die 25-jährige, stark alkoholisierte Bewohnerin zur Ruhe zu ermahnen. Bei der Personalienfeststellung trat die Frau einem der eingesetzten Polizeibeamten unvermittelt zwischen die Beine. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und aufgrund ihres psychischen Zustandes schließlich in die UEK Norden gebracht. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs und wegen Beleidigung eingeleitet.

Schlägerei nach Streitigkeiten - In einer Auricher Discothek kam es am Montagmorgen zu einer Streitigkeit zwischen einem 26-jährigen Auricher und einem 32-jährigen Wittmunder. Im Verlauf des Streits schlug der Auricher zu. Ein 39-jähriger Begleiter des Aurichers soll sich an den Faustschlägen beteiligt haben. Das Opfer erlitt eine Platzwunde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag (Heiligabend) und Sonntag (1. Weihnachtsfeiertag) hat eine bislang unbekannte Person in der Deichstraße in Norddeich die Fensterscheibe eines roten Audi A3 eingeschlagen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0. Verkehrsgeschehen

Rechtsupweg - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht zu Sonntag (1. Weihnachtsfeiertag) kam es im Rotdornweg in Rechtsupweg zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei der Gartenzaun eines dortigen Anwohners beschädigt worden ist. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

