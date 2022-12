Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 25.12.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Victorbur - Verkehrsunfallflucht

Am späten Samstagvormittag, gegen 11:45 Uhr, kam es in der Straße Herrschaftliche Trift in Victorbur zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wendete eine unbekannte weibliche Fahrzeugführerin mit einem roten Transporter auf der Fahrbahn und touchierte einen großen Stein, welcher zu Beginn eines dortigen Grundstücks lag und gegen einen Zaun gedrückt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Zaun des Grundstückseigentümers beschädigt. Die Fahrzeugführerin betrachtete noch den Schaden, entfernte sich jedoch im Anschluss ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern von der Unfallstelle. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Münkeboe - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 34-jähriger Südbrookmerländer mit seinem Pkw die Deichhauser Straße in Münkeboe und kam in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem dortigen Straßengraben kam der Pkw in einer Schräglage zum Stehen, sodass der Fahrzeugführer sowie sein 31-jähriger Beifahrer nicht ohne Hilfe das Fahrzeug verlassen konnten. Die verständigte Feuerwehr konnte die beiden Personen aus dem Fahrzeug befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Der Fahrzeugführer musste sich aufgrund der festgestellten Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille noch einer Blutentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Norden - Zwei Fußgänger leicht verletzt

Am Heiligabend gegen 20.47 Uhr bog eine 27-jährige Renault- Fahrerin in Norden von der Straße "Im Horst" in die Bahnhofstraße nach rechts ab. Dabei übersah sie offensichtlich zwei Fußgängerinnen, die die Bahnhofstraße überquerten. Die zwei Frauen im Alter von 46 und 55 Jahren wurden leicht verletzt und mussten behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache laufen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Wittmund- Zeugensuche nach Parkplatzunfall

Am Freitagnachmittag wurde gegen 15:30 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Esenser Straße in Wittmund, ein geparkter PKW beim Ausparken beschädigt. Ohne den Schaden zu melden, entfernte sich der Verursacher jedoch von der Örtlichkeit. Drei derzeit unbekannte Zeugen gaben sich gegenüber der 82-jährigen Geschädigten zu erkennen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Unfallermittlungen dauern an. Die Polizei Wittmund bittet darum, dass sich die Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer 04462-9110 melden.

