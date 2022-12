POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots) - Großefehn - Mann leblos in Kanal aufgefunden Ein Mann ist am Donnerstagmorgen in Großefehn leblos in einem Kanal aufgefunden worden. Am Morgen war ein 71-Jähriger als vermisst gemeldet worden, weil er nach einer Feier nicht nach Hause zurückgekehrt war. Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet. In einem Kanal an der Leerer Landstraße konnte gegen 8.15 Uhr eine männliche Person ...

