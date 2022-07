POL-MS: Ohne Licht auf gestohlenem Fahrrad unterwegs - Täter stiehlt ein zweites Mal

Münster (ots) - Polizisten haben nach einem Handyraub am Freitagabend (1.7., 21:29 Uhr) Am Kanonengraben zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden 25- und 30-jährigen Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Ein Zeuge hatte das Duo beobachtet, wie es zwei E-Scooter-Fahrer stoppte und in Gespräche verwickelte. Der 25-Jährige lenkte einen der Passanten ab, ...

