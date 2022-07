Polizei Münster

POL-MS: Schutz vor Wohnungseinbruch - Polizei Münster informiert in Hiltrup

Münster (ots)

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen, egal ob jung oder alt, einen großen Schock. Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden. Dass man sich davor effektiv schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei: Über 50 Prozent der Einbrüche bleiben im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen geprüfter Technik an Fenstern und Türen. Einbrecher wollen schnell in Häuser und Wohnungen einsteigen. Eine gute Sicherung bedeutet Verzögerung und damit ein erhöhtes Risiko für die Täter, erwischt zu werden. Aber auch das richtige Verhalten der Bewohner und aufmerksame Nachbarn spielen eine wichtige Rolle.

Zum Thema "Schutz vor Wohnungseinbruch" informieren die technischen Fachberater der Polizei Münster am Mittwoch, den 6.Juli 2022, 10 bis 14 Uhr, an der Meesenstiege 54 auf dem Parkplatz vor dem E-Center in Münster-Hiltrup.

