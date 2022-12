Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend in Südbrookmerland ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Fahrer eines VW um kurz nach 22 Uhr auf der Forlitzer Straße im Ortsteil Bedekapsel in Richtung Wiegboldsbur und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich fünf weitere Personen in dem Auto. Der 18-jährige Fahrer, der 16-jährige Beifahrer und drei Insassen im Alter von 16, 18 und 19 Jahren wurden schwer verletzt, ein 15-Jähriger leicht. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden. Im Einsatz waren sechs Rettungswagen, zwei Notarztwagen, die Schnelleinsatzgruppe des DRK sowie Kräfte der Feuerwehren Wiegboldsbur, Uthwerdum und Sandhorst. Die Kreisstraße war für etwa zwei Stunden vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell