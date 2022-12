Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahrer flüchtet nach Unfall

Ihlow - Außenspiegel kollidierten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Norden. Am Mittwoch um 10.30 Uhr streifte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen grauen Audi im Hollander Weg und beschädigte dadurch den Außenspiegel des Audis. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Ihlow - Außenspiegel kollidierten

In Ihlow kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Gegen 16.40 Uhr kamen sich zwei Fahrzeuge im Heuweg entgegen und stießen an den Außenspiegeln zusammen. Der Fahrzeugführer eines weißen Transportes hielt an, der andere entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell