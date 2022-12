Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mobiltelefon gestohlen

In Norden ist es zu einem Diebstahl gekommen. Am Montagabend war ein 25-Jähriger auf der Kleinen Mühlenstraße fußläufig unterwegs. Gegen 23.15 Uhr wurde er nach ersten Erkenntnissen von einer männlichen Person unter einem Vorwand angesprochen. Diese entriss ihm plötzlich das Mobiltelefon aus der Hand und flüchtete auf einem schwarzen Fahrrad. Der Täter soll eine beigefarbene Jacke mit roten Applikationen an den Schultern getragen haben und eine gelbe Mütze. Das schwarze Fahrrad hatte einen Korb auf dem Gepäckträger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Südbrookmerland - Fahrradeigentümer gesucht

Nach einem versuchten Diebstahl sucht die Polizei den Eigentümer eines Fahrrads. Bereits am 15.12.2022 versuchten zwei Personen, ein Fahrrad am ZOB in Südbrookmerland zu entwenden und wurden dabei von einem Polizeibeamten auf frischer Tat ertappt. Gegen die Beschuldigten wird nun ermittelt. Bisher ist jedoch der Eigentümer des Fahrrads nicht bekannt. Es handelt sich um ein silbernes Damenrad der Marke Pegasus. Der Eigentümer oder die Eigentümerin wird gebeten, sich bei der Polizei Südbrookmerland unter der Telefonnummer 04942 204200 zu melden.

Großefehn - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Unbekannte haben in Großefehn einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. In der Nacht zu Mittwoch öffneten die Täter in der Voßkuhler Straße am Sportplatz einen Automaten gewaltsam, vermutlich mit einem Sprengkörper. Sie erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

Aurich - Auto beschädigt

In Aurich wurde ein Auto beschädigt. Unbekannte demolierten am Dienstag in der Zeit von 16 Uhr bis 21.50 Uhr einen blauen VW Golf in der Wiesenstraße. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell