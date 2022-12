Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Einbruch

In Aurich ist es zu einem Einbruch gekommen. Im Eintrachtweg verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Haus und entwendeten Elektrogeräte. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 01.11.2022 bis zum 19.12.2022. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Norden - Unfall mit Radfahrer

Am Montagmittag hat sich in Norden ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 59-jähriger VW-Fahrer wollte um 11.45 Uhr von einem Parkplatz nach links auf die Osterstraße einbiegen. Dabei übersah er offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 43-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Leezdorf - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag im Kirchweg in Leezdorf ereignet hat. Gegen 6:45 Uhr hielt ein Lkw-Fahrer am Fahrbahnrand an, um einem hinter ihm befindlichen Autofahrer den Überholvorgang zu ermöglichen. Während des Überholvorgangs touchierte der Autofahrer den LKW unterhalb der Fahrertür an der Blinkervorrichtung. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter. Er soll einen roten VW Kleinwagen gefahren haben. Kurz nach dem Aufprall soll er das Licht seines Fahrzeugs ausgeschaltet und erst nach einigen Metern wieder angeschaltet haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher unter der Telefonnummer 04931 9210.

