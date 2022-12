Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 18.12.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

- Keine Presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

- Keine Presserelevanten Ereignisse

Sonstiges

Strackholt - Brand eines Schuppens und einer Garage mit hohem Sachschaden

Am Samstagabend, kurz nach 22:30 Uhr, wurde in der Höchter Straße in Großefehn, Ortsteil Strackholt, von einem der dortigen Bewohner ein Brand gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache entstand in einem an der Garage anliegenden Schuppen ein Brand. Durch den zügigen Einsatz der Feuerwehr konnte ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Garage verhindert werden. Jedoch wurden auch Teile des Mauerwerks und des Dachs (Übergang zwischen Wohnhaus und Garage) beschädigt. Das Wohnhaus selbst blieb weiterhin bewohnbar. Die beiden Anwohner konnten sich eigenständig aus dem Objekt befreien und blieben unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Polizeibeamter nach Ruhestörung beleidigt

Samstagnacht kam es in einem Mehrparteienhaus im Warfenweg in Norden zu ruhestörendem Lärm durch laute Musik. Als Polizeibeamte den 29-jährigen Verantwortlichen zur Ruhe ermahnen wollten, verweigerte dieser die Angabe seiner Personalien. Im weiteren Verlauf beleidigte der 29-Jährige einen Polizeibeamten. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Fahren ohne Versicherungsschutz

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 21-jähriger Marienhafer im Zuge einer Verkehrskontrolle in der Rosenstraße in Marienhafe angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass für den geführten BMW kein Versicherungsschutz mehr besteht. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Keine Presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Mit über 2 Promille mit dem Pkw unterwegs

Am frühen Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Wittmund im Vossenbarger Weg in Friedeburg einen 41-jährigen Autofahrer aus Friedeburg. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Horsten - Alkoholisiert einen Unfall verursacht

Am Samstagmorgen geriet auf der Bundesstraße 436 ein 42-jähriger Friedeburger mit seinem Volvo aufgrund von Winterglätte ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Verunfallte alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über einem Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Feuerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

