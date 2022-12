Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 16./17.12.20022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagnachmittag befuhr ein 24-Jähriger Emder mit einem VW Tiguan die Jadestraße in Aurich. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da er zudem gegenüber den kontrollierenden Beamten falsche Personalien angab, muss sich der Emder nun auch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Sonstiges

- Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Freitagmittag in Norden von der Polizei angehalten worden. Die Beamten stellten im Rahmen der Verkehrskontrolle fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Norden - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person Am Freitag, gegen 14:34 Uhr, kam es in Norden an der Norddeicher Straße in Höhe eines dortigen Grillimbisses zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 35-jährige Norderin befuhr mit ihrem E-Scooter den Radweg in Richtung Marktplatz. Auf Höhe des Grillimbisses wurde sie offenbar von einem männlichen Fahrer eines weißen Lieferwagens übersehen, der den Parkplatz des Imbisses verließ. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die E-Scooter-Fahrerin abrupt abbremsen. Hierbei stürzte sie und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Die Norderin beschrieb, dass sich am weißen Transporter eine prägnante Getreideähre als Aufdruck befunden haben soll. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Hage - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Unfallflucht ist es in Hage gekommen. Am Freitagmittag wurde im Wichter Sandweg zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer der Eckpfosten eines Metallzauns touchiert. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Sonstiges

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Ladendiebstahl

Am Freitagnachmittag kam es in einem Einzelhandelsgeschäft in Esens in der Bürgermeister-Becker-Str. zu einem Ladendiebstahl. Ein 41-jähriger Mann aus Neuschoo und ein 37-jähriger Wittmunder hatten dort diverse Spirituosen und Lebensmittel in einem Einkaufswagen deponiert und passierten anschließend den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass den beiden Personen auch weitere Diebstähle zugeordnet werden können.

Esens - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Esens, Flack, zu einem Diebstahl aus einem Pkw Audi. Das Fahrzeug war unverschlossen auf einem Grundstück abgestellt worden. Es wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Esens unter Tel. 04971-926500 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Mit Alkohol am Steuer

Am Freitagnachmittag wurde in Wittmund-Asel ein Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde bei dem 55-jährigen Mann aus Bremerhaven Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille, so dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Friedeburg - Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag in Friedeburg-Hosten auf der B436. Ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw Renault aus Uplengen kam beim Linksabbiegen auf winterglatter Straße ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 67-jähriger Fahrer eines VW aus Wilhelmshaven konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision schleuderte der VW von der Fahrbahn und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die 62-jährige Beifahrerin des VW wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Sonstiges

Wittmund - Carport und Schuppen geraten in Brand Am Samstagmorgen kam es in Wittmund in der Leerhafer Straße zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Carport sowie drei angrenzende Hütten/Geräteschuppen in Brand. Durch die Feuerwehr Wittmund konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Höhe des Sachschadens kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Die 81-und 86-jährigen Hausbewohner blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell