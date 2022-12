Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben am Sonntag in Greetsiel ein Pedelec gestohlen. Entwendet wurde ein graues Rad der Marke RIXE. Das Pedelec stand zur Tatzeit, zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr, an einer Hauswand in der Mühlenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norden - E-Scooter entwendet

Ein E-Scooter wurde am Donnerstag in der Norder Fußgängerzone entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 14.30 Uhr im Neuen Weg vor einem Geldinstitut. Es handelt sich bei dem Diebesgut um einen E-Roller der Marke "SXT Scooters". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Kraftstoff gestohlen

Aus einer Sattelzugmaschine wurde in der Nacht zu Donnerstag in Wiesmoor Kraftstoff gestohlen. Der Lkw stand zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr in der Azaleenstraße. Die Täter gingen die Tanks des Lkw an und entwendeten mehrere hundert Liter Kraftstoff. Hinweise nimmt die Polizeistation Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Aurich - Einbruch in Hotel

In ein Hotel in Aurich ist am Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich im Hoheberger Weg zwischen Mitternacht und 5 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Eingangsbereich des Hotels und durchsuchten die Büroräume. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen unter der Telefonnummer 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Auf der Störtebekerstraße in Dornum hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Gegen 7.30 Uhr fuhr dort eine Fiat-Fahrerin, als ein entgegenkommender Autofahrer auf ihre Fahrspur geriet und ihren Außenspiegel touchierte. Es entstand Sachschaden. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter der Telefonnummer 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell