Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Sandhorst - Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich-Sandhorst - Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht

In Aurich-Sandhorst hat sich am Freitag ein Fahrzeugdiebstahl ereignet. Nach ersten Erkenntnissen betraten Unbekannte in den frühen Morgenstunden ein Grundstück in der Sandhorster Straße und entwendeten dort einen weißen Mercedes Sprinter 208 CDI. Wenig später wurde der Sprinter auf einem Feld in Höhe der Einmündung Pollerweg wieder aufgefunden. Die Täter flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben oder Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell