Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Ohne Fahrerlaubnis und berauscht gefahren

Esens - Von Fahrbahn abgekommen

Wittmund - Unfall im Kreisverkehr

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Mittwoch war ein 31-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und berauscht in Holtgast unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 19.10 Uhr auf der Barkholter Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Der 31-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn unter anderem ein Strafverfahren.

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend in Esens von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr gegen 23 Uhr mit einem VW auf der Bensersieler Straße und verlor auf der glatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 20-Jährige geriet auf den Grünstreifen, überschlug sich und landete in einem wasserführenden Graben. Er wurde leicht verletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.

In einem Kreisverkehr in Carolinensiel hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 11.45 Uhr fuhr der Fahrer eines Linienbusses in den Kreisverkehr Carolinengroden Ost und stieß dort mit einem 71-jährigen Skoda-Fahrer zusammen. Der Skoda-Fahrer und seine 69-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell