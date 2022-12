Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Zigarettenautomat wurde aufgebrochen

In Wiesmoor haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten in der Nacht zu Donnerstag, vermutlich gegen 2.20 Uhr, gewaltsam einen Automaten in der Rhododendronstraße und entwendeten die Geldkassette. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei entgegen unter der Telefonnummer 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag in der Süderstraße in Südbrookmerland ereignet hat. Gegen 17.05 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein Autofahrer in Höhe der Hausnummer 79 zum Wenden auf eine Grundstücksauffahrt. Beim Rückwärtsfahren von der Auffahrt stieß er gegen einen an der Straße geparkten schwarzen VW Golf Sportsvan. Er flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Südbrookmerland - Autofahrer kollidierte mit Geländer

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Südbrookmerland mit einem Geländer kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Nissan gegen 2.15 Uhr auf der Neuen Straße in Richtung Bundesstraße und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einem Metallgeländer. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Gegen ihn wird nun ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter der Telefonnummer 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell