Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfall im Begegnungsverkehr

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

In Wittmund ist es Montagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 12.30 ist ein 28-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich von der Upsteder Straße abgekommen. Durch starkes Gegenlenken kam es zum Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden 87-jährigen Autofahrer. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht zu Dienstag gab es einen Unfall in Wittmund. Um 00.20 befuhr ein 19-Jähriger L11 in Richtung Friedeburg. Vermutlich witterungsbedingt verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

