Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Sachbeschädigung

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Sachbeschädigung

Freitagnachmittag ist es in Esens zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr mit einem spitzen Gegenstand die hintere Tür der Beifahrerseite eines schwarzen Volkswagens. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Auto in der Bürgermeister-Becker-Straße. Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971-926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell