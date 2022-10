Homburg (ots) - Am 28.09.2022 kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Talstraße, Höhe Anwesen 35, in Homburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Beschädigt wurde ein schwarzer Mercedes C 180 mit Homburger-Kreiskennzeichen. Die Beschädigung befindet sich vorne links an der Stoßstange. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg unter ...

