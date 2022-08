POL-KA: (KA) Karlsruhe - Randalierer beleidigt Polizeibeamte in der Straßenbahn

Ettlingen (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es in der Borsigstraße in Ettlingen zum Brand einer Lagerhalle, bei dem nach ersten Einschätzungen ein Gesamtschaden von mehreren hunderttausend Euro entstand. Personen wurden durch das Brandgeschehen nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht verletzt. Mehrere ...

mehr