POL-KA: (KA) Waghäusel - Zwei Flächenbrände beim Sportplatz

Zunächst wurde gegen 23.45 Uhr ein Brandgeschehen im Bereich des Vereinsgeländes beim FV 1912 Wiesental gemeldet. Ein Holzstapel wurde vermutlich mutwillig in Brand gesteckt. Die Gebäude wurden nur oberflächlich in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Gegen 23.45 Uhr meldete ein Anwohner den Brand auf dem Vereinsgelände. Dort waren abgelagerte Dachbalken auf einer Freifläche zwischen Wohngebäuden gelagert. Die Balken wurden komplett durch den Brand zerstört. Die Wohngebäude sind weiter bewohnbar, vier Personen waren in den drei Wohnungen anwesend und konnten in Sicherheit gebracht werden.

Später, nämlich um 03.45 Uhr, wurde erneut ein Brand in geringer Entfernung zur Brandstelle von 23.45 Uhr gemeldet. Auch hier wurde gelagertes Holz auf einer Wiese in Brand gesteckt. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr standen die Wiese und vier Holzlagerplätze in Brand. Auch ein Hubschrauber der Polizei war zu Fahndungszwecken im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Aufgrund der räumlichen Nähe und der zeitlichen Abfolge besteht der Verdacht, dass beide Brände vorsätzlich gelegt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

