POL-KA: (KA) Malsch-Völkersbach - Pkw überschlägt sich mehrfach - Fahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Am frühen Mittwochmorgen wurde ein junger Mann in der Nobelstraße in Ettlingen Opfer eines Raubes. Zwei Männer raubten dem 20-Jährigen sein Bargeld und die EC-Karte. Der junge Mann war gegen 05.30 Uhr auf der Lorenzstraße zu Fuß unterwegs, als sich ihm plötzlich zwei junge Männer in den Weg stellten. Diese forderten die Herausgabe seines ...

