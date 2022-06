Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Mit 1,48 Promille beim Ausparken Unfall verursacht

Beim Rückwärtsausparken touchierte ein 24-Jähriger am Freitagabend, gegen 23:10 Uhr, einen stehenden PKW, in dem sich zwei Insassen befanden. Diese bemerkten jedoch Alkoholgeruch und verständigten die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme am Lambsheimer Weiher wurde auch durch die Beamten eine Alkoholisierung des Unfallverursachers festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. An dem PKW des Unfallverursachers, einem Ford Fiesta, entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der PKW der Geschädigten, ein Audi A5, wies Schäden an der Heckschürze auf. Die Schadenshöhe bemisst sich auf etwa 1200 Euro. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

