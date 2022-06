Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - 14-jährige Fahrraddiebe nach Flucht gestellt

Frankenthal (ots)

Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnten am Freitagabend gegen 22:40 Uhr zwei 14-Jährige gestellt werden, welche kurz zuvor versuchten, Fahrräder am Hauptbahnhof zu entwenden. Gegenüber den Beamten leugneten sie die Tat und gaben an, lediglich schnell zum Zug gerannt zu sein. Die Mitteiler, welche die Täter jedoch identifizierten, teilten darüber hinaus mit, dass ein dritter Täter bei Erblicken der Beamten mit einem kurz zuvor gestohlenen Fahrrad geflüchtet sei. Dieses konnte im Nachgang im Neumayerring aufgefunden und sichergestellt werden. Im Zuge dessen sucht die Polizei nach dem Eigentümer des Fahrrads: Bei diesem handelt es sich um ein Damenrad des Herstellers und Modells Framework/ Venedig 200. Die beiden Jugendlichen Täter wurden ihren Eltern überstellt. Ermittlungen zum dritten Täter wurden aufgenommen.

