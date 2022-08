Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Lagerhalle aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten

Ettlingen (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in der Borsigstraße in Ettlingen zum Brand einer Lagerhalle, bei dem nach ersten Einschätzungen ein Gesamtschaden von mehreren hunderttausend Euro entstand. Personen wurden durch das Brandgeschehen nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht verletzt.

Mehrere Zeugen bemerkten gegen 09.20 Uhr die starke Rauchentwicklung und den Brand weshalb sie unverzüglich Polizei und Feuerwehr alarmierten. Für die umfangreichen Löscharbeiten waren Einsatzkräfte von mehreren Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung angerückt. Ihre Maßnahmen werden voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden andauern. Nach bisherigen Erkenntnissen waren in und um die Halle unterschiedlichste Baumaterialien gelagert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, konnte aber bisher keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung erlangen.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe.

