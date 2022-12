Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Südbrookmerland - Unfall

Montagfrüh kam es in Moorhusen zu einem Unfall mit drei Beteiligten. Eine 47-jährige Autofahrerin befuhr die Tom-Brook-Straße in Richtung Upende als sie um 08.35 Uhr auf das Fahrzeug eines 34-Jährigen auffuhr, welcher an einer Baustellenampel stand. Dieser wiederum wurde auf das Auto der vor ihm stehende 72-Jährigen geschoben. Alle drei Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 11000 Euro geschätzt.

Norden - nach Unfall geflüchtet

In Norden kam es zu einer Unfallflucht. In der Zeit von Mittwoch bis Samstag wurde jeden Vormittag ein roter VW auf dem Personalparkplatz eines Krankenhauses in der Osterstraße ordnungsgemäß abgestellt. Am Samstag wurde dann eine Beschädigung an der Beifahrerseite festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass ein derzeit unbekanntes Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken gegen das Auto gefahren ist und sich im Anschluss unerlaubt entfernt hat. Hinweise zum nimmt die Polizei Norden unter 04931-9210 entgegen.

Südbrookmerland - Vorfahrtsverstoß

Montagnachmittag hat es in Südbrookmerland einen Unfall gegeben. Eine 68-Jährige Autofahrerin befuhr um 16.10 die Straße Engerhafer Loog. Als sie nach links auf die B72 in Richtung Norden abbiegen wollte, übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 29-Jährige in ihrem Auto. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

