Aurich - Autoscheibe eingeschlagen

In Aurich ist es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung gekommen. In der Zeit von Sonntag, 19 Uhr, bis Montagfrüh, 06.30 Uhr, haben unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines roten Hyundais eingeschlagen und dadurch erheblichen Schaden angerichtet. Geparkt war das Auto zu diesem Zeitpunkt in der Von-Tirpitz-Straße. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegen.

Aurich - Sachbeschädigung

Am Wochenende ist es in Aurich zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen gekommen. In der Zeit von Samstag, 16.30, bis Montag, 06.30, wurden zwei hintereinander geparkte, gelbe Firmenfahrzeuge im Wallster Weg großflächig mit Farbe beschmiert. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegen.

Großheide - Straßenlaternen beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Montagabend in Großheide. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 19 Uhr bis 19.30 Uhr beim Busbahnhof im Poppenweg die Lampenschirme der dortigen Laternen beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931-9210 entgegen.

