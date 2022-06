Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.06.2022

Wechselseitige Körperverletzung

Am 11.06.2022, gegen 16:20 Uhr kam es in einem Schnellrestaurant im Bereich des Autohofes Rhüden in Folge verbaler Streitigkeiten zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 54-jährigen Gandersheimer und einem 57-jährigem Langelsheimer. Beide Kontrahenten blieben weitestgehend unverletzt, müssen sich jetzt allerdings jeweils einem Strafverfahren stellen.

Fahrlässige Körperverletzung

Am 11.06.2022, gegen 18:30 Uhr wurde im Bereich der Maschstraße in Seesen ein 61-jähriger Seesener durch einen Hund gebissen. Der Herr wurde durch den Biss leicht am Bein verletzt. Gegen den bislang unbekannten Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

