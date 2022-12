Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Bereits am 21.11.2022 ist es in Norden zu einer Unfallflucht gekommen. Der Halter eines silbernen Opel Zafiras parkte sein Auto um 06.00 Uhr auf einem Pendlerparkplatz in der Hafenstraße. Als er um 17.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der Frontstoßstange. Hinweise auf den derzeit unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Norden unter 04931-9210 entgegen.

Aurich - nach Unfall geflüchtet

In Aurich ist es zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Am Montag, in der Zeit von 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr, ist ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen die Front eines grauen Mercedes gefahren, welcher in der Lambertistraße geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegen.

Aurich - unerlaubt vom Unfallort entfernt

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Aurich. Ein grüner Fiat wurde in der Zeit von 09.00 Uhr bis 15.35 Uhr ordnungsgemäß in der Straße Georgswall, auf dem Parkplatz hinter der Stadtbibliothek, geparkt. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer stieß in diesem Zeitraum gegen das Auto und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegen.

