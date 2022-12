Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Ladendiebstahl

Aurich - Werkzeug entwendet

Aurich - Fahrzeug durchwühlt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Ladendiebstahl

Am Dienstag ist es in Norden zu einem Ladendiebstahl gekommen. Um 13.15 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen 25-jährigen Radfahrer aufmerksam, welcher in der Straße Neuer Weg unterwegs war. Unter seinem Arm hatte er mehrere Bekleidungsartikel geklemmt, die nachweislich aus einem Diebstahl stammten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Werkzeug entwendet

In Aurich ist es zu einem Diebstahl aus einem Transporter gekommen. In der Zeit von Sonntag, 17.00 Uhr, bis Montag, 05.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einem Transporter. Dieser war zum Tatzeitpunkt in der Tom-Brook-Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegen.

Aurich - Fahrzeug durchwühlt

Zu einem Diebstahl aus einem Pkw ist es in Aurich gekommen. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 19.15 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, ein schwarzen VW Golf in der Tom-Brook-Straße geöffnet und durchwühlt. Mit persönlichen Gegenständen entfernten sich die Täter vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell