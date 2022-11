POL-GT: Audi A6 in Halle (Westf.) gestohlen - BMW in Verl gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Samstag (05.11., 16.00 Uhr) und Sonntag (06.11., 10.20 Uhr) sind bislang unbekannte Täter über ein Dachfenster in ein Haus Auf'm Reck eingebrochen. Am Samstag kam es zudem zu einem weiteren Einbruch in ein Haus in der Nachbarschaft. Tatzusammenhänge werden im Zuge der Ermittlungen geprüft. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5363437 Im vorliegenden Fall konnten ...

