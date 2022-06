Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall in Brake +++ Pedelec-Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstag, 16. Juni 2022, 15:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake lebensgefährlich verletzt worden.

Die 73-Jährige aus Elsfleth befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Kirchenstraße in Richtung Kirchhammelwarden. Ein 33-jähriger Braker war mit einem Mercedes in gleicher Richtung unterwegs und parkte den Pkw zwischen Rosen- und Wilhelmstraße auf einem Parkstreifen neben dem Radweg. Beim Öffnen der Fahrertür schätzte er die Geschwindigkeit der sich von hinten nähernden 73-Jährigen falsch ein. Sie kollidierte mit der geöffneten Fahrertür und stürzte anschließend zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu, die vor Ort von einem Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell