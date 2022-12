Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden/Wittmund - Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Bei der Polizei sind in der vergangenen Woche mehrere Fälle von Taschendiebstählen angezeigt worden. Die Täter nutzten in Einkaufsmärkten Momente der Unachtsamkeit und entwendeten aus den Handtaschen ihrer Opfer die Geldbörsen. Die Taten ereigneten sich nach bisherigem Erkenntnisstand in Norden, Hage, Westerholt, Esens und Wittmund. In einigen Fällen erlangten die Täter aus den Geldbörsen nicht nur die Kontokarten der Opfer, sondern auch die zugehörigen PIN-Nummern. Wenig später konnten sie damit hohe Geldsummen von den Konten abheben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachten oder Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden. Die Polizei rät dringend, Wertsachen auch beim Einkaufen nicht aus den Augen zu lassen und die PIN niemals im Portemonnaie oder in der Nähe der Kreditkarte aufzubewahren.

Wittmund - Betrugsversuche am Telefon

In Wittmund ist es zu mehreren Betrugsversuchen gekommen. Unbekannte Täter riefen bei verschiedenen Personen an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Es wurde angegeben, dass es in der Nähe des Wohnhauses eine Festnahme gegeben hätte und bei den Tätern eine Notiz mit Adresse und Namen der angerufenen Person gefunden worden sei. Im Anschluss wurde gezielt nach Vermögenswerten gefragt. Die Polizei weist darauf hin, keine sensiblen Daten herauszugeben und den Anruf im Anschluss auf einer Polizeidienststelle zu melden.

