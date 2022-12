Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wechselseitige Körperverletzung und Beleidigung

Schifferstadt (ots)

Am 02.12.2022 kam es gegen 17:15 Uhr in der Pechhüttenstraße in Schifferstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Grund der Auseinandersetzung ein Streit vom Vortag war, bei dem eine Person beleidigt wurde. Durch die Auseinandersetzung verletzten sich alle fünf Beteiligte leicht. Aufgrund des Sachverhalts wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell