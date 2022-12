Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Limburgerhof (ots)

Am 03.12.2022 gegen 14:15 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in die Von-Denis-Straße in Limburgerhof gerufen, da dort ein Mann Gegenstände aus dem siebten Stock eines Mehrparteienhauses warf und hierbei einen PKW beschädigte. Um die Gefahrenlage zu beenden wurde die Wohnung gewaltsam geöffnet und betreten. Der Beschuldigte konnte angetroffen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden auch noch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

