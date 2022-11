Ulm (ots) - Gegen 12 Uhr fuhr eine 85-Jährige in der Kirchstraße. An der Einmündung zur "Weite Straße" hielt sie zunächst an. Zur selben Zeit kam eine 70-Jährige von links und hatte Vorfahrt. Dennoch fuhr die 85-Jährige in Richtung Stadtmitte ein. Die Autos der beiden Frauen, zwei Skodas, stießen zusammen. ...

mehr