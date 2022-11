Ulm (ots) - Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger in der Biberacher Straße in Richtung Ehingen. An einer Einfahrt wollte er links abbiegen, blinkte und hielt an. Ein 25-Jähriger, der hinter dem Abbieger fuhr, bemerkte das wohl zu spät. Er fuhr mit seinem Auto auf den Mercedes auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. ...

