Ulm (ots) - In der Zeit von Montag, gegen 09.00 Uhr, bis Dienstag, gegen 16 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus im Ulmenweg ein. Die Täter warfen ein Fenster mit einem Stein ein und gelangten dadurch vermutlich in das Haus. Sie durchwühlten Schubladen und Schränke in verschiedenen Zimmern. Nach ersten ...

mehr