POL-UL: (HDH) Heidenheim - Alkohol im Verkehr

Am Montag fuhr ein Mann ein E-Bike, obwohl er betrunken war.

Gegen 14.45 Uhr sah die Polizei Heidenheim am Berliner Platz einen 40-Jährigen auf einem E-Bike. Er fuhr auf dem Gehweg in Schlangenlinien. Der Mann gab zu, Alkohol getrunken zu haben. Er hatte jedoch so viel davon zu sich genommen, dass er nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen durfte. Die Beamten brachten ihn deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Insbesondere, wenn man sich auf einem Gehweg fortbewegt. Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

