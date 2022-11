Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen

Die Polizei informiert am 11. November 2022 in Riedlingen zum Schutz vor Einbrüchen und zum Schutz vor Betrügern

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr ist die Prävention des Polizeipräsidiums Ulm auf dem Marktplatz in Riedlingen für alle Bürgerinnen und Bürger persönlich erreichbar. Die Polizistinnen und Polizisten informieren darüber, wie sich die Menschen vor Einbruch und vor Betrügern schützen können. Hierfür setzen sie auch ein sogenanntes Informationsfahrzeug ein.

Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich kostenlos und unverbindlich!

Ein Einbruch in die eigene Wohnung oder in das eigene Haus verunsichert. Die Täter stehlen Dinge und beschädigen oft Türen und Teile der Einrichtung. Viele Menschen fühlen sich danach in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Diese Verletzung der Privatsphäre macht Opfern oft lange zu schaffen. Und auch Firmen bleiben von Einbruch nicht verschont. Dem begegnet die Polizei mit intensiven Ermittlungen, auch in Ermittlungsgruppen. Außerdem fahren Polizistinnen und Polizisten verstärkt Streife. Die Polizei informiert zudem ausführlich über die Medien, in Veranstaltungen oder auf Wochenmärkten, wie am 11. November in Riedlingen, über das Thema Einbruchsschutz.

Ein anderes Phänomen ist der Betrug über das Telefon oder über Messenger-Dienste. Hier wenden Betrüger unterschiedliche Maschen an. Beispielsweise erschleicht sich der Betrüger das Vertrauen des Angerufenen, indem er sich als vermeintlicher Verwandter ausgibt. Er täuscht eine Notlage vor und veranlasst so das Opfer zum Aushändigen oder Überweisen von Geld. Bei einer anderen Masche geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und erwecken den Eindruck, die Angerufenen seien im Visier von Einbrechern. Deshalb sollen die Opfer sämtliche Wertgegenstände einem Boten geben, der von den vermeintlichen Polizisten vorbeigeschickt wird. Die Prävention der Polizei gibt am 11. November Bürgerinnen und Bürgern auch wertvolle Hinweise dazu, wie sie sich gegen Betrüger schützen können.

++++(TH)

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell