Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Neureut - Vorfahrt offenbar missachtet - Kradfahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Am frühen Freitagmorgen ereignete sich in Neureut ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

An der Kreuzung Blankenlocher Weg / Zehntwaldstraße missachtete offenbar ein 42-jähriger Kradfahrer gegen 06:25 Uhr die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in der Folge in eine Klinik gebracht. Der 54-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfallgeschehen nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Steffen Schulte, Pressestelle

